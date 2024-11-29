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13:41, 29 ноября 2024Экономика

На трассе М-4 «Дон» с декабря введут зимний скоростной режим

С декабря на трассе М-4 в Ростовской области введут зимний скоростной режим
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

С 1 декабря на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области введут зимний скоростной режим. Об этом сообщили в пресс-службах государственной компании «Автодор» и правительства российского региона.

По информации источников, летом на участках с 777-го по 933-й километры, а также с 1091 по 1119 километры магистрали действовал повышенный скоростной режим движения для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн — разрешенная скорость составляла 110 километров в час. С началом зимы она снизится до 90 километров в час. Подобная мера, отметили власти Ростовской области, позволит обеспечить безопасность на дорогах в сложных погодных условиях и уменьшить вероятность возникновения ДТП. В апреле 2025 года повышенный скоростной режим на вышеуказанных участках восстановят.

Ранее в ноябре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что трассу М-12 продлят до Екатеринбурга в 2025 году.

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