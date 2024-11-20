Назван срок продления трассы М-12

Вице-премьер Хуснуллин: трассу М-12 продлят до Екатеринбурга в 2025 году

Трассу М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань, продлят до Екатеринбурга в 2025 году. Такой срок назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем этот маршрут. В следующем году к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год к Тюмени», — заявил замглавы кабмина. В июле 2024 года Хуснуллин поделился прогнозом, что в 2025-м автодорогу М-12 успеют продлить и до Тюмени.

Ранее финансирование строительства трассы М-12 в России, предусмотренное паспортом федерального проекта «Европа — Западный Китай» (ЕЗК) сочли недостаточным.

Специалисты обратили внимание на то, что сметная стоимость проекта составляет 912,2 миллиарда рублей, тогда как финансирование, в соответствии с паспортом ЕЗК, предоставлено на уровне 587,5 миллиарда рублей.