Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:27, 20 ноября 2024Экономика

Назван срок продления трассы М-12

Вице-премьер Хуснуллин: трассу М-12 продлят до Екатеринбурга в 2025 году
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Трассу М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань, продлят до Екатеринбурга в 2025 году. Такой срок назвал вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Мы продолжаем этот маршрут. В следующем году к Екатеринбургу планируем прийти, потом через год к Тюмени», — заявил замглавы кабмина. В июле 2024 года Хуснуллин поделился прогнозом, что в 2025-м автодорогу М-12 успеют продлить и до Тюмени.

Ранее финансирование строительства трассы М-12 в России, предусмотренное паспортом федерального проекта «Европа — Западный Китай» (ЕЗК) сочли недостаточным.

Специалисты обратили внимание на то, что сметная стоимость проекта составляет 912,2 миллиарда рублей, тогда как финансирование, в соответствии с паспортом ЕЗК, предоставлено на уровне 587,5 миллиарда рублей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России оценили эффективность «Панциря» в ходе перехвата ATACMS

      Юрист назвала неделимое после развода имущество

      Индекс Мосбиржи растерял весь связанный с Трампом рост

      Россиянину вынесли приговор за избиение пожилой цветочницы

      Диетолог предупредила об опасных добавках в магазинной выпечке

      Лидера оппозиции африканской страны похитили

      Российские коммунальщики объявили войну бобровым плотинам

      Заключен первый в России договор на поставку в лизинг спутников

      В Петербурге предложили арендовать подвал с микровходом

      Назван срок продления трассы М-12

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше