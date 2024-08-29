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08:26, 29 августа 2024Экономика

Финансирование строительства трассы М-12 сочли недостаточным

Счетная палата: финансирование строительства трассы М-12 было недостаточным

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Финансирование строительства трассы М-12 в России, предусмотренное паспортом федерального проекта «Европа — Западный Китай» (ЕЗК), оказалось недостаточным. Таковым его сочли аудиторы Счетной палаты (СП) в соответствующем отчете, содержание которого передает РБК.

Строительством скоростной магистрали занимается государственная компания «Автодор». Специалисты обратили внимание на то, что сметная стоимость проекта составляет 912,2 миллиарда рублей, тогда как финансирование, в соответствии с паспортом ЕЗК, предоставлено на уровне 587,5 миллиарда рублей — 482 миллиардов из федерального бюджета и 105,5 миллиарда внебюджетных источников. При этом по состоянию на 1 октября прошлого года на строительство М-12 потратили почти 517 миллиардов бюджетных средств, включая 30 миллиардов за девять месяцев 2023-го — это соответствует 100 процентам годового объема финансирования, предусмотренного сводной бюджетной росписью.

В СП уточнили, что из-за отсутствия средств не были определены и сроки работ по расширению до четырех полос федеральных автодорог общей протяженностью 642 километра, по доведению транспортной нагрузки до 11,5 тонны на ось на дорогах протяженностью 182,6 километра. С учетом этих факторов специалисты призвали Минтранс до 1 июля 2024 года скорректировать объем инвестиций на М-12 и обход Тольятти, а также результатов реализации проекта.

Помимо этого, в Счетной палате указали на «риски причинения материального ущерба» по причине ошибок в составлении сметной документации на строительство и монтаж автодороги, что привело к завышенной стоимости приемки и оплаты работ по транспортировке материалов по договорам на проектирование и реализацию М-12. Наконец, было обнаружено, что контролем «уникальных объектов» трассы занимается ООО «Автодор-Инжиниринг», не обладающее компетенциями для строительства таких объектов.

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      Полина Кислицына
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