На Украине оценили долю ветеранов конфликта среди населения к 2030 году

Кабмин Украины оценил долю ветеранов к 2030 году в 20-30 % от населения

По итогам конфликта к 2030 году число ветеранов на Украине увеличится до девяти миллионов и составит 20-30 процентов от всего населения. Будущую долю экс-участников боевых действий оценило украинское правительство, сообщает в Telegram депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«[Конфликт] приведет к увеличению ветеранского сообщества, которое составит около 20-30 процентов всего населения Украины. По прогнозным показателям, она вырастет около девяти миллионов человек», — заявил парламентарий.

Он добавил, что кабмин разработал специальную стратегию государственного взаимодействия с ветеранами.

Ранее Гончаренко призвал судить министра обороны Украины Рустама Умерова и отправить его на фронт. С таким призывом он выступил после обнародованной информации о коррупции в украинской сфере военных закупок.