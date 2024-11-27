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16:33, 27 ноября 2024Бывший СССР

В Раде призвали судить министра обороны Украины и отправить на фронт

Нардеп Гончаренко: необходимо судить министра обороны Украины Умерова
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

В Верховной Раде заявили о необходимости судить министра обороны Украины Рустема Умерова. Об этом заявил народный депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Такое предложение он сделал после обнародованной информации о коррупции в украинской сфере военных закупок. По словам Гончаренко, оборонное ведомство Украины закупило минометы на 45 миллиардов гривен, но товар не получило.

После этого он обвинил в этом министра обороны Украины Умерова, назвав его диверсантом. «Этого диверсанта нужно судить. И как можно скорее возвращать из Южной Кореи в Покровск», — заявил Гончаренко. Он также призвал отправить Умерова на фронт в составе минометного расчета, для которого он закупал боекомплекты.

Это не первый эпизод конфликта между Гончаренко и Умеровым. Ранее нардеп призвал главу оборонного ведомства Украины уйти в отставку из-за вскрывшихся проблем с производством 120-миллиметровых мин.

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