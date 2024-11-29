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02:53, 29 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заговорили о переговорах после новых ударов России

Новые удары ВС РФ могут побудить украинцев требовать прекращения конфликта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press

На фоне царящих на Украине негативных настроений последние удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре могут стать «последней каплей» и заставить украинских граждан требовать от властей прекращения конфликта. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект», — рассказал журналистам политолог Петр Олещук.

Как сообщает телеканал, ситуация в энергетике на Украине ухудшилась после массированного обстрела 17 ноября. Тогда получили повреждения четыре подстанции «Энергоатома» и Кременчугская ГЭС. Кроме того, журналисты рассказали об ударе в ночь на 26 ноября, в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура Тернопольской области.

Помимо этого, украинские эксперты назвали четыре фактора, от сочетания которых будет зависеть обеспеченность электроэнергией. Это новые российские удары, температура, экстремальные погодные явления и износ инфраструктуры.

Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал о наихудшем сценарии с отоплением грядущей зимой. По его словам, есть три варианта развития событий. В частности, в первом случае страна столкнется с массированным атаками и морозом, в результате чего граждане рискуют остаться без отопления на несколько суток.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте призвал поставить Украине срочную помощь в преддверии зимы. Глава блока подчеркнул, что Россия может снова использовать зиму «как оружие».

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