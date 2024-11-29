На Украине заговорили о переговорах после новых ударов России

Новые удары ВС РФ могут побудить украинцев требовать прекращения конфликта

На фоне царящих на Украине негативных настроений последние удары Вооруженных сил России по энергетической инфраструктуре могут стать «последней каплей» и заставить украинских граждан требовать от властей прекращения конфликта. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

«Если это все (ситуация с отключением электричества на Украине) накладывается на негативные настроения в обществе по поводу будущего, то это действительно будет иметь соответствующий эффект», — рассказал журналистам политолог Петр Олещук.

Как сообщает телеканал, ситуация в энергетике на Украине ухудшилась после массированного обстрела 17 ноября. Тогда получили повреждения четыре подстанции «Энергоатома» и Кременчугская ГЭС. Кроме того, журналисты рассказали об ударе в ночь на 26 ноября, в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура Тернопольской области.

Помимо этого, украинские эксперты назвали четыре фактора, от сочетания которых будет зависеть обеспеченность электроэнергией. Это новые российские удары, температура, экстремальные погодные явления и износ инфраструктуры.

Ранее бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал о наихудшем сценарии с отоплением грядущей зимой. По его словам, есть три варианта развития событий. В частности, в первом случае страна столкнется с массированным атаками и морозом, в результате чего граждане рискуют остаться без отопления на несколько суток.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте призвал поставить Украине срочную помощь в преддверии зимы. Глава блока подчеркнул, что Россия может снова использовать зиму «как оружие».