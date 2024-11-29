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15:18, 29 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о причастности военного ГУР к стрельбе в киевском отеле

«Страна.ua»: стрелком в киевском отеле оказался военный ГУР Рашевский
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Стрельбу в киевском отеле 23 ноября открыл военный Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Дмитрий Рашевский. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

Уточняется, что несовместимые с жизнью ранения получил 27-летний замначальника общественного благоустройства города Пивденное Одесской области Александр Каназирский. Кроме того, были ранены его коллега и охранник отеля.

По данным издания, после стрельбы Рашевский выкинул пистолет и скрылся. Однако потом он сдался полицейским. Отмечается, что между двумя компаниями мужчин возник конфликт, во время которого военному ГУР ударили по голове, а он начал стрелять в ответ.

О происшествии стало известно 23 ноября. Как сообщалось, раненых в удовлетворительном состоянии госпитализировали. Помимо этого, один из участников драки был задержан.

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