В ГУ нацполиции заявили, что в отеле Киева произошла стрельба, есть погибший

В одном из отелей Киева произошла стрельба, в ходе которой застрелили мужчину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Печерское управление полиции Главного управления нацполиции в Киеве.

В сообщении говорится, что стрельба произошла в ночь на 23 ноября. Между двумя компаниями возникли конфликт и в дальнейшем драка, во время которой один из фигурантов получил оружие и сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов.

«От ранений 27-летний мужчина погиб на месте», — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что ранения также получили товарищ потерпевшего и охранник заведения. Их в удовлетворительном состоянии госпитализировали. Стрелявшего разыскивают, один из участников драки задержан.

Ранее в Дарницком районе Киева неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции. Сообщается, что происшествие случилось около 14:25, из-за взрыва был поврежден фасад отделения полиции, сами полицейские не пострадали. Камеры наблюдения зафиксировали человека, который заложил взрывчатку.