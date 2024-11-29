Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:06, 29 ноября 2024Путешествия

Находящихся в Грузии россиян призвали воздержаться от одного действия

Россиян призвали воздержаться от участия в политических акциях в Грузии
Алина Черненко

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Находящихся в Грузии россиян призвали воздержаться от одного действия — участия в любых акциях, носящих политический характер. Об этом сообщается в Telegram-канале Секции интересов России при посольстве Швейцарии в республике.

Соотечественникам также порекомендовали соблюдать все необходимые меры безопасности и по возможности избегать мест массового скопления людей. Дипломаты добавили, что в случае необходимости россияне могут связаться с ними по телефону экстренной связи: +995 598-980-283.

Ранее стало известно, что на акциях протеста против остановки интеграции в Европейский союз в Грузии задержали 43 человека. Все они совершили административные правонарушения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повторении сценария «Азовстали» в Часовом Яре

      Жителей российского города предупредили о звуках взрывов из-за БПЛА

      Диетолог предостерег некоторых людей от овсянки

      В Финляндии сообщили о скорых митингах за открытие границы с Россией

      В Европе испугались спецпосланника Трампа по Украине

      Разыскиваемого ФБР российского программиста будут судит в Калининграде

      Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга

      В МИД рассказали об итогах вмешательства Запада в дела Южного Кавказа

      Раскрыты подробности об арестованном за избиение российского подростка отчиме-изверге

      Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше