Находящихся в Грузии россиян призвали воздержаться от одного действия

Россиян призвали воздержаться от участия в политических акциях в Грузии

Находящихся в Грузии россиян призвали воздержаться от одного действия — участия в любых акциях, носящих политический характер. Об этом сообщается в Telegram-канале Секции интересов России при посольстве Швейцарии в республике.

Соотечественникам также порекомендовали соблюдать все необходимые меры безопасности и по возможности избегать мест массового скопления людей. Дипломаты добавили, что в случае необходимости россияне могут связаться с ними по телефону экстренной связи: +995 598-980-283.

Ранее стало известно, что на акциях протеста против остановки интеграции в Европейский союз в Грузии задержали 43 человека. Все они совершили административные правонарушения.