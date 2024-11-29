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09:49, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии назвали число задержанных на акциях протеста

МВД Грузии: на акциях протеста правоохранители задержали 43 человека
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии на акциях протеста против остановки интеграции в Европейский союз (ЕС) правоохранители задержали 43 человека. Об этом сообщили в МВД республики.

В ведомстве уточнили, что граждане были задержаны за административные правонарушения. В их отношении были составлены протоколы по статьям о неподчинении законному требованию сотрудника полиции и мелком хулиганстве.

Кроме того, по фактам нарушений на акциях протеста правоохранители расследуют уголовные дела по статьям 353 («Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти») и 187 («Повреждение или уничтожение вещи») Уголовного кодекса Грузии.

В МВД Грузии также заявили, что в ходе протестов пострадали 32 сотрудника полиции. Некоторые правоохранители получили серьезные травмы головы, глаз и тела.

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