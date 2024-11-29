В Грузии назвали число пострадавших в ходе протестов сотрудников МВД

МВД Грузии: в ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника полиции

В Тбилиси в ходе протестов пострадали более 30 сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД Грузии.

«Пострадали 32 сотрудника МВД. У некоторых раненых серьезные травмы головы, глаз и тела. 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. До сих пор в медучреждении остается один сотрудник правоохранительных органов», — говорится в заявлении ведомства.

28 ноября Грузия отказалась от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года. Информацию об этом подтвердил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

После этого в Тбилиси перед зданием парламента Грузии собрались более 100 человек. Акции протеста также прошли в Кутаиси и Батуми.