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09:21, 29 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии назвали число пострадавших в ходе протестов сотрудников МВД

МВД Грузии: в ходе протестов в Тбилиси пострадали 32 сотрудника полиции
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Тбилиси в ходе протестов пострадали более 30 сотрудников полиции. Об этом сообщили в МВД Грузии.

«Пострадали 32 сотрудника МВД. У некоторых раненых серьезные травмы головы, глаз и тела. 13 из них потребовалось хирургическое вмешательство. До сих пор в медучреждении остается один сотрудник правоохранительных органов», — говорится в заявлении ведомства.

28 ноября Грузия отказалась от переговоров о вступлении в Европейский союз до 2028 года. Информацию об этом подтвердил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

После этого в Тбилиси перед зданием парламента Грузии собрались более 100 человек. Акции протеста также прошли в Кутаиси и Батуми.

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