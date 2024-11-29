Наркодилер случайно помог полицейским поймать самого себя

В Великобритании наркодилер попал в тюрьму из-за ошибки в номере телефона

В Великобритании дилер попал в тюрьму из-за неудачной попытки продать наркотики полицейскому. О нелепой ошибке преступника пишет Daily Mail.

Полиция графства Суррей знала, что на его территории процветает наркоторговля, но никак не могла поймать ни одного из дилеров. 25-летний Филипп Пол попал в руки полиции совершенно случайно. Мужчина ошибся в номере телефона и, ни о чем не подозревая, написал полицейскому. В сообщении Пол предложил ему купить кокаин и героин.

Так наркодилер помог полицейским поймать самого себя. Его выследили и арестовали. В ходе обыска в доме Пола обнаружились 337 фунтов стерлингов (45,7 тысячи рублей) наличными, упаковка кокаина, пакет героина и два грамма конопли. В телефоне мужчины полицейские нашли несколько переписок с покупателями. Пола приговорили к трем годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейский попался на краже четырех килограммов кокаина. Он случайно уронил небольшой пакет наркотиков у начальной школы дочери перед камерой видеонаблюдения.