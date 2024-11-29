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17:56, 29 ноября 2024Путешествия

Названы топ-10 направлений для поездок по России зимой

МТС Travel: Москва возглавила топ-10 направлений для поездок по России зимой
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянам назвали топ-10 самых востребованных направлений для поездок по стране в зимний сезон 2024-2025. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий МТС Travel и платформы Bronevik.com, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, список возглавила Москва с долей бронирования 19 процентов. Сразу за ней идет Санкт-Петербург (10 процентов), а третью строчку занял Сочи (9 процентов). Замыкают десятку лидеров Казань (3 процента), Калининград (2 процента), Нижний Новгород (2 процента), Екатеринбург (1,5 процента), Краснодар (1 процент), Ярославль (1 процент) и Новосибирск (1 процент).

Ранее сообщалось, что российские туристы намерены провести Новый год на пляжах Египта и Таиланда. Эти два направления наиболее востребованы у путешественников.

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