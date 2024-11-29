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09:39, 29 ноября 2024Ценности

Непристойный подарок на Рождество смутил популярную 89-летнюю актрису

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @judidenchofficial

Популярная британская актриса театра и кино Джуди Денч приняла участие в благотворительной акции организации по оказанию помощи при стихийных бедствиях и записала видео с распаковкой подарков на Рождество. Соответствующая публикация появилась на странице компании ShelterBox в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном ролике 89-летняя звезда «Кванта милосердия» открывает золотистый пакет и достает из него красные трусы-стринги. «Красный — не мой цвет», — смущенно заявила она и бросила их на пол.

«Джуди Денч не хочет стринги на Рождество. Так чего она хочет?» — подписали пост представители организации.

В феврале прошлого года американская фотомодель и актриса Памела Андерсон показала содержимое своей сумки и удивила фанатов. Знаменитость призналась, что носит с собой стринги, чтобы уложить волосы в пучок или хвост.

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