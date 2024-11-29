Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:02, 29 ноября 2024Наука и техника

Обнаружена причина генерации тепла в магнитосфере Земле

Physical Review Letters: альвеновские волны генерируют тепло в магнитосфере
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Incredible Arctic / Shutterstock / Fotodom  

Группа астрофизиков из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Техасского университета в Далласе и Университета Колорадо в Боулдере обнаружила причины генерации тепла в магнитосфере Земли. Исследование опубликовано в журнале Physical Review Letters.

Ученые доказали, что альвеновские волны, возникающие при взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли, ускоряют ионы, создавая мелкомасштабные акустические волны. Эти акустические волны превращают кинетическую энергию в тепло, нагревая плазму. Результаты подкрепляют ранее выдвинутые теории о механизме нагрева космической плазмы.

В работе использовались данные миссии Magnetospheric Multiscale (MMS), в рамках которой четыре космических аппарата в 2015 году провели измерения в магнитосфере Земли. Аппараты двигались в определенной конфигурации, что позволило фиксировать изменения в магнитопаузе и детализировать динамику альвеновских волн, а также движение ионов в плазме.

Анализ данных показал синхронизацию изменений магнитного давления в альвеновских волнах с плотностью ионов и электрическим полем. Кроме того, скорость ионных пучков совпадала с фазовой скоростью альвеновских волн, что указывает на их взаимодействие. Эти наблюдения подтвердили гипотезу о преобразовании энергии волн в тепло.

Используя полученные данные, исследователи провели численные моделирования, которые показали, как альвеновские волны инициируют процессы, ведущие к нагреву плазмы. Симуляции продемонстрировали полное соответствие теории и наблюдениям, подтверждая основные механизмы взаимодействия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Байден назвал возмутительными российские удары по энергетике Украины. Он пообещал новые поставки оружия ВСУ

      Власти Таллина решили убрать слово «русский» из названия гимназий

      Рестораны Львова собрались закрываться из-за действий военкомов

      Тренер Рублева рассказал о несчастных российских теннисистах

      Жители российского города получили до 17 лет колонии за попытку поджога военкомата

      Причастные к серии терактов в Запорожской области предстанут перед российским судом

      Двое из пяти россиян собрались погасить долги до Нового года

      Из брюха семиметрового питона достали проглоченного им мужчину

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала грудь в крошечном бюстгальтере

      Воронежский губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше