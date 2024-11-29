Обвиняемому в угрозах насилия российскому адвокату вынесли приговор

Адвокат Идалов получил около 2 лет работ по делу об угрозах представителю власти

В Подмосковье Химкинский районный суд приговорил обвиняемого в угрозах насилия в отношении представителя власти чеченского адвоката Тимура Идалова к одному году 11 месяцам принудительных работ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Он признан виновным по части 2 статьи 296 УК РФ («Угроза в отношении следователя в связи с производством предварительного следствия»). Отмечается, что на работы Идалов должен отправиться самостоятельно за счет государства. До момента вступления приговора в силу он будет находиться под стражей. Также суд запретил ему заниматься адвокатской практикой в течение трех лет.

По данным агентства, во время заседании Никулинского районного суда адвокат, который участвовал в процессе в качестве защитника, сравнил обвинителя с комиссаром Каттани. Тогда прокурор сочла это сравнение угрозой расправы, связанной с профессиональной деятельностью.

О задержании Идалова стало известно 31 октября. Он просил передать свое уголовное дело для рассмотрения в один из судов республики. Однако Верховный суд отказал ему и направил материалы в Химкинский суд Московской области.