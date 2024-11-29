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12:33, 29 ноября 2024Мир

Орбан заявил об опасности эскалации из-за наемников США и Европы на Украине

Орбан: потери среди наемников из США и Европы говорят об эскалации на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Потери среди американских и европейских наемников говорят об опасности эскалации и распространения конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Мы находимся сейчас в очень опасной ситуации, потому что сейчас на Украине могут быть ликвидированы наемники из США или Западной Европы, это уже происходило (...) Это хорошо показывает потенциальную опасность эскалации и распространения конфликта», — отметил политик.

Ранее Орбан заявил, что запуск новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стал для Запада поводом задуматься. По его словам, новость о пуске новейшей российской ракеты «призывает европейских политиков к ответственности».

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