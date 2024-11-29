Орбан назвал «Орешник» поводом задуматься

Орбан: запуск ракеты «Орешник» заставил Запад задуматься

Запуск новейшей баллистической ракеты «Орешник» стал для Запада поводом задуматься. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Эта демонстрация оружия заставила всех нас задуматься. И я очень надеюсь, что это потребует осмотрительности не только от нас, но и от Западной Европы», — заявил премьер Венгрии.

По словам Орбана, новость о пуске новейшей российской ракеты «призывает европейских политиков к ответственности». Венгерский лидер отметил способность «Орешника» нести ядерную часть, в связи с чем он подчеркнул, что «никому не пожелает» столкнуться с применением этой ракеты. Орбан добавил, что если «Орешник» будет задействован с ядерной частью, то конфликт «на самом деле превратится в мировую войну».

Ранее американская газета The New York Times отметила, что «Орешник» стал самым дальнобойным оружием, примененным в Европе.

