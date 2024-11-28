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06:44, 28 ноября 2024Мир

На Западе обеспокоились из-за одной особенности «Орешника»

NYT: «Орешник» стал самым дальнобойным применявшимся в Европе оружием
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region / Reuters

Новая российская баллистическая ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, примененным в Европе. На это указала американская газета The New York Times.

Несмотря на то, что это ракета средней дальности, ее технические характеристики позволят ей эффективно достигать «большей части Европы», обеспокоены эксперты. Кроме того, как утверждают украинские официальные лица, «Орешник» нес шесть боеголовок, каждая из которых содержала кассету из шести суббоеприпасов.

Депутат Госдумы Сергей Миронов объяснил название ракеты «Орешник».

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил о применении российскими Вооруженными силами (ВС) новейших ракет средней дальности «Орешник», которые атакуют цели со скоростью 2-3 километра в секунду.

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