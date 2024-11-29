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18:35, 29 ноября 2024Путешествия

Пассажир бизнес-класса самолета остался с изуродованным лицом по вине экипажа

PYOK: пассажир Air France ударился лицом об экран из-за оторвавшегося кресла
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: DC Studio / freepik

Пассажир бизнес-класса самолета Air France остался с изуродованным лицом по вине экипажа и решил засудить перевозчика. Об этом сообщает PYOK.

По данным издания, инцидент произошел в декабре 2022 года, однако пострадавший обратился в суд лишь сейчас. Софиан Лисир направлялся из Хьюстона в Париж и благополучно сел в самолет. Когда лайнер набрал скорость и уже приготовился к взлету, пилоты внезапно остановили борт.

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Из-за резкого торможения кресло Лисира оторвалось от креплений, а сам мужчина ударился лицом об экран, встроенный в спинку переднего сиденья. В результате пассажир получил серьезные травмы и остался со шрамами. Теперь пострадавший намерен получить компенсацию за случившееся.

Ранее пассажирка получила ожоги первой и второй степени на рейсе авиакомпании American Airlines и засудила перевозчика. Женщина рассказала, что во время турбулентности ей на колени упал кофейник, причинив травмы.

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