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08:45, 29 ноября 2024Экономика

Российские власти предложили бизнесу нарастить помощь семьям с детьми

РБК: Минтруд, ФНПР и РСПП разработали рекомендации бизнесу по помощи семьям
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Минтруд России при участии Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал рекомендации для бизнеса по поддержке сотрудников, у которых есть семьи с детьми. Об этом со ссылкой на проект документа и вице-премьера Татьяну Голикову пишет РБК.

В рамках инициативы работодателям предлагают ввести гибкий график для работников, оплачивать первоначальный взнос по ипотеке в случае рождения второго ребенка и многое другое. В общей сложности в документе перечислены более 60 вариантов.

Голикова в ходе выступления на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» отметила, что документ рассмотрят в пятницу, 29 ноября, на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В дальнейшем проект должны обсудить региональные трехсторонние комиссии.

В тексте подчеркивается, что речь идет о рекомендациях, а не введении обязательств. Предполагается, что меры поспособствуют заключению работниками браков, рождению детей, укреплению традиционных ценностей, росту уважения к родительству и многодетности.

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Помимо указанных мер, от работодателей ждут предоставления родителям дополнительного оплачиваемого отпуска в зависимости от числа детей, полной или частичной компенсации услуг присмотра за ребенком, расходов на школьные кружки и продленку, создания в организациях комнат матери и ребенка, корпоративных яслей и детских садов.

В финансовом отношении компании могут оформлять разовые выплаты по отдельным случаям (рождение ребенка, заключение первого брака, юбилей семейной жизни) и денежную помощь в случае трудной жизненной ситуации, поддерживать семьи с ребенком-инвалидом и одиночные семьи.

В числе мер также есть полная или частичная компенсация расходов на платное лечение детей из многодетных семей, медицинских услуг по ведению беременности и родам, а также лечение ребенка до трех лет.

Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству союза Елена Феоктистова утверждает, что рекомендации разработаны на основании уже применяемых бизнесом практик.

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» обратились в Госдуму с призывом перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости в России.

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