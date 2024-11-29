Российские власти предложили бизнесу нарастить помощь семьям с детьми

РБК: Минтруд, ФНПР и РСПП разработали рекомендации бизнесу по помощи семьям

Минтруд России при участии Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал рекомендации для бизнеса по поддержке сотрудников, у которых есть семьи с детьми. Об этом со ссылкой на проект документа и вице-премьера Татьяну Голикову пишет РБК.

В рамках инициативы работодателям предлагают ввести гибкий график для работников, оплачивать первоначальный взнос по ипотеке в случае рождения второго ребенка и многое другое. В общей сложности в документе перечислены более 60 вариантов.

Голикова в ходе выступления на заседании комиссии Госсовета по направлению «Семья» отметила, что документ рассмотрят в пятницу, 29 ноября, на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В дальнейшем проект должны обсудить региональные трехсторонние комиссии.

В тексте подчеркивается, что речь идет о рекомендациях, а не введении обязательств. Предполагается, что меры поспособствуют заключению работниками браков, рождению детей, укреплению традиционных ценностей, росту уважения к родительству и многодетности.

Помимо указанных мер, от работодателей ждут предоставления родителям дополнительного оплачиваемого отпуска в зависимости от числа детей, полной или частичной компенсации услуг присмотра за ребенком, расходов на школьные кружки и продленку, создания в организациях комнат матери и ребенка, корпоративных яслей и детских садов.

В финансовом отношении компании могут оформлять разовые выплаты по отдельным случаям (рождение ребенка, заключение первого брака, юбилей семейной жизни) и денежную помощь в случае трудной жизненной ситуации, поддерживать семьи с ребенком-инвалидом и одиночные семьи.

В числе мер также есть полная или частичная компенсация расходов на платное лечение детей из многодетных семей, медицинских услуг по ведению беременности и родам, а также лечение ребенка до трех лет.

Управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству союза Елена Феоктистова утверждает, что рекомендации разработаны на основании уже применяемых бизнесом практик.

Ранее представители общественного движения «Ветераны России» обратились в Госдуму с призывом перевести сотрудниц российских компаний на удаленку ради повышения уровня рождаемости в России.