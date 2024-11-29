Политолог оценил вероятность выхода Германии из Евросоюза

Политолог Леви счел маловероятным выход Германии из Евросоюза

Германия может быть заинтересована в выходе из Евросоюза (ЕС) по ряду экономических причин, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви. Тем не менее, по его словам, всерьез говорить о выходе страны из союза в ближайшей перспективе не стоит.

«Принято считать, что ЕС для Германии был инструментом экономической экспансии, расширения рынка. Сегодня ситуация несколько поменялась: ЕС тянет на себя много финансов, что представляет определенные сложности для ФРГ, особенно ввиду существования ряда внутренних проблем», — заметил политолог.

Выход из Евросоюза, по его словам, позволил бы Германии уйти от необходимости финансирования менее успешных партнеров. С другой стороны, подобный шаг, отметил Леви, может быть чреват экономической катастрофой.

«Это ударит по рынкам сбыта, повлечет за собой проблемы с реинтеграцией, переустройством общего рынка. Европа шла к этому очень долго, отыграть все назад проблематично. Так что любые заявления о выходе Германии из ЕС на данный момент — это популизм», — заключил Леви.

Ранее стало известно, что немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила финальный проект предвыборной программы, в котором выступила за выход ФРГ из ЕС. В январе проект программы АдГ будет обсуждаться на съезде партии, после чего он может быть принят.