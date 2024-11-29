«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из ЕС

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила финальный проект предвыборной программы, в котором выступила за выход ФРГ из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на документ.
«Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества», — утверждается в документе.
В январе проект программы АдГ будет обсуждаться на съезде партии, после чего он может быть принят.
Немецкая партия в своем документе также призвала к возобновлению торговли с Россией и поставок российского газа в ФРГ.