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13:31, 29 ноября 2024Мир

«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из ЕС

«Альтернатива для Германии» выступила за выход ФРГ из Европейского союза
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) представила финальный проект предвыборной программы, в котором выступила за выход ФРГ из Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на документ.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества», — утверждается в документе.

В январе проект программы АдГ будет обсуждаться на съезде партии, после чего он может быть принят.

Немецкая партия в своем документе также призвала к возобновлению торговли с Россией и поставок российского газа в ФРГ.

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