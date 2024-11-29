Американская Sinclair Wilde обвинила нацполицию и Минобороны Украины в коррупции

Американская компания Sinclair & Wilde обвинила национальную полицию и министерство обороны Украины в коррупции и вымогательстве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытое письмо BGD Legal & Consulting.

Известно, что Sinclair & Wilde заключила с украинским минобороны пять контрактов на поставку военного обмундирования и текстильных материалов. Компания предоставила Киеву отсрочку платежа по пятому контракту на сумму 12,5 миллиона долларов до момента отправления поставок, указав на бюджетные проблемы ведомства.

Однако украинское Минобороны отказалось оплатить пятый контракт и внести оставшиеся 50 процентов по первому документу. Вместо этого в прошлом году несколько человек требовали от Sinclair & Wilde взятки для «гарантии» выплаты оставшихся 14,5 миллиона долларов.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход сообщила о жалобах солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на вымогательство и коррупцию. Она добавила, что командование требует от военных деньги за отпуск или отправку не на передовую.

