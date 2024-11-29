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16:10, 29 ноября 2024Россия

Полковник рассказал о способном сбивать ATACMS российском оружии

Полковник Матвийчук: российские ПВО легко сбивают устаревшие ATACMS
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) способны без больших сложностей сбивать американские ракеты ATACMS, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«ATACMS — это разработка еще 80-х годов. Эта ракета великолепно прослеживается нашими радиотехническими средствами ПВО. Главное — ее обнаружить, а после она легко уничтожается», — сказал полковник.

По его словам, ввиду того, что ракеты этого типа достаточно старые, они не используют никаких особенных маневров, способных обмануть системы ПВО. Это, как он объяснил, делает их легкими целями.

«Никаких обходных маневров она не делает, никаких противоракетных изгибов. Нет там и защиты от систем радиоэлектронной борьбы. Это простая ракета, хоть и мощная. Та же история и со Storm Shadow — это ракета прошлого века», — добавил Матвийчук.

Ранее в Минобороны сообщили, что за неделю с 23 по 29 ноября российские ПВО сбили 10 ракет ATACMS. В ведомстве добавили, что российские военные также перехватили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 15 французских управляемых бомб Hammer и JDAM американского производства, два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS из США и 353 беспилотника самолетного типа.

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