В Минобороны России раскрыли число сбитых за неделю ракет ATACMS

Минобороны России: за неделю в зоне СВО сбили десять американских ракет ATACMS

За неделю с 23 по 29 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) десять оперативно-тактических ракет ATACMS, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве добавили, что российские военные также перехватили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 15 французских управляемых бомб Hammer и JDAM американского производства, два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS из США и 353 беспилотника самолетного типа.