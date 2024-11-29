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13:00, 29 ноября 2024Россия

В Минобороны России раскрыли число сбитых за неделю ракет ATACMS

Минобороны России: за неделю в зоне СВО сбили десять американских ракет ATACMS
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Russian Defence Ministry/ / Reuters

За неделю с 23 по 29 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили в зоне специальной военной операции (СВО) десять оперативно-тактических ракет ATACMS, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) из США. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

В ведомстве добавили, что российские военные также перехватили управляемую ракету большой дальности «Нептун», 15 французских управляемых бомб Hammer и JDAM американского производства, два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS из США и 353 беспилотника самолетного типа.

ЖЗЛ
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