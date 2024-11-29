Популярная актриса вышла в свет в пиджаке с глубоким декольте

Популярная актриса Джейми Уинстон вышла в свет в пиджаке с глубоким декольте

Популярная британская актриса Джейми Уинстон появилась на публике в откровенном наряде. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю телезвезду в Лондоне, когда она направлялась на вечеринку в честь запуска коллекции супермодели Кейт Мосс для испанского бренда Zara. Знаменитость вышла в свет в искусственной шубе и черном брючном костюме черного цвета, выбрав укороченный пиджак с глубоким декольте.

Кроме того, Уинстон надела шляпу с блестящей бахромой и туфли на платформе. В руках она держала серебристый клатч.

В октябре певица Дуа Липа прошла по улице в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty. На размещенных снимках 29-летняя знаменитость предстала в белом мини-платье, которое она приспустила, открыв часть груди.