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07:01, 29 ноября 2024Ценности

Популярная актриса вышла в свет в пиджаке с глубоким декольте

Популярная актриса Джейми Уинстон вышла в свет в пиджаке с глубоким декольте
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ray Tang / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Популярная британская актриса Джейми Уинстон появилась на публике в откровенном наряде. Снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 39-летнюю телезвезду в Лондоне, когда она направлялась на вечеринку в честь запуска коллекции супермодели Кейт Мосс для испанского бренда Zara. Знаменитость вышла в свет в искусственной шубе и черном брючном костюме черного цвета, выбрав укороченный пиджак с глубоким декольте.

Кроме того, Уинстон надела шляпу с блестящей бахромой и туфли на платформе. В руках она держала серебристый клатч.

В октябре певица Дуа Липа прошла по улице в мини-платье и бюстгальтере с Hello Kitty. На размещенных снимках 29-летняя знаменитость предстала в белом мини-платье, которое она приспустила, открыв часть груди.

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