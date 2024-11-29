После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после массового отравления в популярном сетевом ресторане города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.
Дело завели по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, которым диагностирована кишечная инфекция.
Речь идет о ресторане «Токио-City» на проспекте Сизова в Приморском районе Петербурга, пишет РБК. По информации издания, отправление произошло 24 ноября.
Ранее Роскачество проверило шаурму у торговых марок в Москве и Петербурге и признало продукцию опасной. В ней выявили кишечную палочку, стафилококк и другие угрожающие организму человека бактерии.