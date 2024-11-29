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13:49, 29 ноября 2024Силовые структуры

После массового отравления в популярном российском ресторане возбудили дело

В Петербурге возбудили дело после отравлений в ресторане «Токио-City»
Варвара Митина (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело после массового отравления в популярном сетевом ресторане города. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Дело завели по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек, которым диагностирована кишечная инфекция.

Речь идет о ресторане «Токио-City» на проспекте Сизова в Приморском районе Петербурга, пишет РБК. По информации издания, отправление произошло 24 ноября.

Ранее Роскачество проверило шаурму у торговых марок в Москве и Петербурге и признало продукцию опасной. В ней выявили кишечную палочку, стафилококк и другие угрожающие организму человека бактерии.

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