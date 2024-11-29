Посольство России облили краской с беспилотника

Российское посольство в Стокгольме облили краской с беспилотника

Неизвестные, используя беспилотник (БПЛА), вылили краску на территорию российского посольства в Швеции. Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы полиции Стокгольма Матс Эрикссон, его цитирует ТАСС.

«С БПЛА на территории посольства была сброшена краска. Мы искали БПЛА с помощью вертолета, но безуспешно», — сказал он, подчеркнув, что инцидент уже расследуется как случай вандализма.

Полицейский указал, что по данному делу подозреваемых пока нет.

28 ноября три подростка закидали бутылками и изрисовали краской посольство Швеции в Москве. Правоохранители задержали злоумышленников.