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11:04, 28 ноября 2024Силовые структуры

Подростки закидали бутылками здание посольства Швеции в Москве и попали на видео

Силовики задержали подростков, закидавших бутылками посольство Швеции в Москве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые закидали бутылками и изрисовали краской посольство Швеции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео.

На кадрах видно, как трое молодых людей, одетых в темную одежду, подходят к зданию посольства и закидывают его бутылками. Сразу после этого прибывшие на место силовики задерживают их и усаживают в служебную машину.

По данным канала, сейчас злоумышленники находятся в отделении полиции. По предварительной информации, они закидали посольство бутылками из-за заявлений правительства Швеции об увеличении поставок боеприпасов на Украину в будущем.

Ранее мужчина проник в здание посольства Украины в Москве и попытался украсть оттуда картину.

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