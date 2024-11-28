Подростки закидали бутылками здание посольства Швеции в Москве и попали на видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали троих подростков, которые закидали бутылками и изрисовали краской посольство Швеции в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео.
На кадрах видно, как трое молодых людей, одетых в темную одежду, подходят к зданию посольства и закидывают его бутылками. Сразу после этого прибывшие на место силовики задерживают их и усаживают в служебную машину.
По данным канала, сейчас злоумышленники находятся в отделении полиции. По предварительной информации, они закидали посольство бутылками из-за заявлений правительства Швеции об увеличении поставок боеприпасов на Украину в будущем.
Ранее мужчина проник в здание посольства Украины в Москве и попытался украсть оттуда картину.