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12:06, 29 ноября 2024Экономика

Пробка с тысячами авто на Кавказе попала на видео

Из-за снегопада на Верхнем Ларсе образовалась пробка с тысячами авто
Александра Качан (Редактор)

В селе Верхний Ларс Северной Осетии образовалась пробка с тысячами автомобилей. Причиной осложнения движения на кавказских дорогах стали обильные снегопады, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Накануне проезд в Грузию был закрыт из-за непогоды. По данным канала, только грузовиков, ожидающих у КПП, насчитывается 2,5 тысячи. На кадрах, которыми поделились очевидцы, можно увидеть длинную очередь из машин на заснеженной проезжей части. Снег продолжает идти и, согласно прогнозам синоптиков, не прекратится в ближайшее время.

Ранее поселок Попов Хутор и селение Балта в Северной Осетии остались без света после того, как снег оборвал провода линии электропередачи.

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