Продававшего пулеметы и винтовки за границу россиянина задержали сотрудники ФСБ

ФСБ задержала новосибирца за незаконную продажу пулеметов и винтовок за границу

Сотрудники силовых структур задержали жителя Новосибирска, который продавал оружие заказчикам из российских регионов и из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Новосибирской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 («Незаконный сбыт основных частей огнестрельного оружия») и части 1.1 статьи 226.1 («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза огнестрельного оружия и его основных частей») УК РФ.

По местам жительства фигуранта и его поставщиков силовики обнаружили три пистолета Макарова и Walther, два пистолета-пулемета системы Шпагина, два пулемета «Максим», 11 винтовок «Мосина» и Mauser, а также основные части огнестрельного оружия и свыше тысячи боеприпасов различных калибров. Все находки были изъяты.

Согласно экспертизе, якобы охолощенные винтовки «Мосина» оказались пригодны к боевому применению.

Ранее полиция остановила на МКАДе 28-летнего водителя для проверки документов и обнаружила у него оружие и патроны.