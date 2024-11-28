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17:34, 28 ноября 2024Силовые структуры

Россиянина остановили для проверки документов и обнаружили у него оружие и патроны

В Москве полиция задержала мужчину с пистолетом Макарова и патронами
Варвара Митина (редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Полиция остановила на МКАДе 28-летнего водителя для проверки документов и обнаружила у него оружие и патроны. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ГУ МВД по Москве.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия и боеприпасов»).

В ведомстве заявили, что во время проверки москвич заметно нервничал, поэтому силовики решили его досмотреть и нашли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и 16 патронов. Оружие и патроны изъяли и отправили на экспертизу, которая показала, что предмет является пистолетом Макарова. Все изъятое пригодно для выстрелов.

В рамках этого дела задержали еще двоих мужчин в возрасте 41 и 34 лет. Установлено, что оружие и патроны 28-летнему подозреваемому передал его 41-летний знакомый, который приобрел их у 34-летнего мужчины. В отношении двух последних также возбудили дело по статье 222 УК РФ. Все трое заключены под стражу.

Ранее уголовное дело о незаконном хранении оружия возбудили в отношении замгубернатора Ростовской области и по совместительству министра транспорта региона Виталия Кушнарева.

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