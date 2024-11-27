Дело о незаконном хранении оружия возбудили в отношении замгубернатора российского региона

СК возбудил дело о незаконном хранении оружия против замгубернатора РО Кушнарева

Уголовное дело о незаконном хранении оружия возбудили в отношении замгубернатора Ростовской области (РО) и по совместительству министра транспорта региона Виталия Кушнарева. Об этом сообщает ТАСС.

Кушнареву вменяется статья 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия») УК РФ.

Ранее стало известно, что суд взял замгубернатора под стражу на два месяца. Сообщалось, что он и его заместитель в Министерстве транспорта Дмитрий Мамелко попались со взяткой на рабочем месте.

Ранее в Московской области по подозрению в получении взятки задержали полицейского.