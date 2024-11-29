Психотерапевт озвучила главные причины потери интереса к сексу

Психотерапевт Кейтлин Кантор назвала нереалистичным убеждение, что люди всегда хотят секса, и объяснила, что желание интимной близости может пропадать из-за множества причин. Их эксперт назвала в колонке для Psychology Today.

Одной из причин того, что у людей может исчезнуть интерес к сексу, она назвала рождение детей. Психотерапевт объяснила, что в это время у пары появляется гораздо больше забот и стресса, из-за чего секс отходит на второй план.

Кроме того, желание может пропадать в том случае, если один из партнеров занимается сексом только ради удовлетворения нужд другого. Интимная близость должна приносить удовольствие обоим, заверила Кантор. Она также подчеркнула, что либидо может угасать из-за давления со стороны партнера или в том случае, когда секс приносит физическую боль. Кроме того, причиной может быть тревога или депрессия.

Если человек не считает свое тело сексуальным, то может потерять интерес к интимной близости. Тогда человек стесняется раздеваться перед партнером и чувствует неуверенность в себе Кейтлин Кантор психотерапевт

«В долгосрочных отношениях людям часто приходится расставлять приоритеты, планировать секс и взращивать желание. Изменения либидо — это не проблема. Важно то, как вы реагируете на изменения. Если секс важен для вас, вы можете развивать желание», — заключила специалистка.

Ранее психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли дала совет женщине, у которой пропало удовольствие от секса. Эксперт сказала, что в первую очередь необходимо понять, на самом ли деле так важен оргазм от секса с проникновением, а также порекомендовала экспериментировать в спальне.