Женщина перестала получать удовольствие от секса и получила неожиданный совет

За помощью к психотерапевту Памеле Стивенсон Коннолли обратилась женщина, которая перестала получать удовольствие от секса. Ее письмо и неожиданный совет специалистки опубликовало издание The Guardian.

Женщина призналась, что почти год не может достичь оргазма при сексе с проникновением, хотя интим всегда был замечательным. Она добавила, что и с предыдущими партнерами не всегда получала удовольствие от традиционного секса. «Мы уже 11 месяцев пытаемся решить проблему. Что нам делать?» — поинтересовалась автор письма.

Психотерапевт ответила, что в первую очередь необходимо понять, на самом ли деле так важен оргазм от секса с проникновением. По ее словам, многие ошибочно считают, что с женщиной что-то не так, если она не достигает пика удовольствия при вагинальном контакте. Однако для большинства женщин основным физиологическим центром удовольствия является клитор, уточнила Стивенсон Коннели.

«Случается, что оргазма не бывает по разным причинам. Экспериментируйте, но избегайте целенаправленности во время занятий любовью, так как это создаст нереалистичные ожидания, усилит беспокойство и снизит вероятность достижения оргазма. Вместо этого постарайтесь просто сосредоточиться на доставлении и получении удовольствия», — резюмировала психотерапевт.

Ранее Стивенсон Коннели дала совет мужчинам, неспособным удовлетворить женщину в сексе. Она порекомендовала избавиться от страхов, чтобы проблем в постели не возникало.