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05:10, 28 ноября 2024Забота о себе

Женщина перестала получать удовольствие от секса и получила неожиданный совет

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: 4 PM production / Shutterstock / Fotodom

За помощью к психотерапевту Памеле Стивенсон Коннолли обратилась женщина, которая перестала получать удовольствие от секса. Ее письмо и неожиданный совет специалистки опубликовало издание The Guardian.

Женщина призналась, что почти год не может достичь оргазма при сексе с проникновением, хотя интим всегда был замечательным. Она добавила, что и с предыдущими партнерами не всегда получала удовольствие от традиционного секса. «Мы уже 11 месяцев пытаемся решить проблему. Что нам делать?» — поинтересовалась автор письма.

Психотерапевт ответила, что в первую очередь необходимо понять, на самом ли деле так важен оргазм от секса с проникновением. По ее словам, многие ошибочно считают, что с женщиной что-то не так, если она не достигает пика удовольствия при вагинальном контакте. Однако для большинства женщин основным физиологическим центром удовольствия является клитор, уточнила Стивенсон Коннели.

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«Случается, что оргазма не бывает по разным причинам. Экспериментируйте, но избегайте целенаправленности во время занятий любовью, так как это создаст нереалистичные ожидания, усилит беспокойство и снизит вероятность достижения оргазма. Вместо этого постарайтесь просто сосредоточиться на доставлении и получении удовольствия», — резюмировала психотерапевт.

Ранее Стивенсон Коннели дала совет мужчинам, неспособным удовлетворить женщину в сексе. Она порекомендовала избавиться от страхов, чтобы проблем в постели не возникало.

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