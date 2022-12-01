Не способным удовлетворить партнершу при сексе мужчинам дали совет

Психотерапевт Конноли: одной из причин проблем с эрекцией является страх

Одной из причин проблем с эрекцией является страх потерять любимого человека, заявила американский психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли. Совет по улучшению половой жизни она дала в колонке The Guardian мужчине, не способному удовлетворить свою партнершу.

Пожелавший остаться анонимным 52-летний читатель написал психотерапевту письмо, в котором рассказал о своей проблеме. Он заявил, что четыре месяца встречается с женщиной, которая младше него на 13 лет. Он сильно влюблен, но не может удовлетворить ее в постели. В результате та угрожает уйти от него. По словам мужчины, прежде он никогда не испытывал подобных проблем при сексе и начал сомневаться в себе. «Я так сильно люблю свою нынешнюю партнершу, но как только захожу с ней в спальню, меня охватывают беспокойство и сомнения. Из-за этого эрекция пропадает», — посетовал он, добавив, что возбуждение возвращается, как только женщина отправляется домой.

В ответ на его письмо Конноли объяснила, что тревога и проблемы с потенцией идут рука об руку. Когда человек боится, что у него не получится возбудиться, это может стать «сбывшимся пророчеством». Однако психотерапевта удивило, что мужчина продолжает оставаться с женщиной, которая не только не оказывает ему поддержки, но и наказывает. «Дайте ей понять, что вам необходимы доброта и признательность… и что ваш пенис на такое отношение отреагирует лучше, чем на угрозы», — заверила Конноли.

В заключение психотерапевт посоветовала мужчине на всякий случай пройти обследование, чтобы исключить заболевания, вызывающие проблемы с потенцией.

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