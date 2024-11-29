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14:08, 29 ноября 2024Россия

Путин включил еще двух человек в состав Общественной палаты России

Путин включил в ОП историка Малышеву и зама гендиректора АО «Мостострой-11»
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин включил еще двух человек в состав Общественной палаты (ОП). Ими оказались историк, декан факультета архивного дела Историко-архивного института РГГУ Елена Малышева и заместитель гендиректора АО «Мостострой-11», сопредседатель Ассоциации образовательно-производственных кластеров транспортной отрасли федерального проекта «Профессионалитет» Сергей Сметанюк. Соответствующий указ главы государства был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Малышева также руководит Национальным центром исторической памяти, который учредили в ноябре 2023 года. Его целями были названы защита «традиционных российских духовно-нравственных ценностей», культуры и исторической памяти.

Сметанюк работал заместителем гендиректора ОАО «Сибнефтепровод». В 2005-2007 годах он руководил администрацией в Тюмени. Кроме того, он являлся членом научно-редакционного совета «Большой Тюменской энциклопедии».

Ранее сообщалось, что Путин назначил ветерана спецоперации Евгения Первышова временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области.

ЖЗЛ
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