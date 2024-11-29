Раскрыта возможная причина смерти постояльцев российского социального центра

Директор соццентра назвал ротавирус возможной причиной смерти трех постояльцев

Ротавирусная инфекция могла стать причиной смерти трех постояльцев социального центра в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края. Об этом сообщил директор центра Алик Гельфенбайн, пишет ТАСС.

«Сейчас врачи сказали, что это ротавирусная инфекция. Они взяли все мазки, пробы пищи, продуктов питания», — сказал он. По его словам, точные результаты анализов будут только через неделю.

Всего в центре в Калистратихе находились 28 человек. По словам Гельфенбайна, пострадали 16 постояльцев, однако Министерство здравоохранения Алтайского края заявило о госпитализации 18 человек.

Ранее сообщалось, что три человека насмерть отравились в частном социальном центре в селе Калистратиха. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи начали допрашивать персонал социального центра.