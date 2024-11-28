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19:43, 28 ноября 2024Россия

Три человека насмерть отравились в российском социальном центре

Shot: три человека насмерть отравились в социальном центре в Алтайском крае
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Три человека насмерть отравились в частном социальном центре в селе Калистратиха Калманского района Алтайского края. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, работники учреждения заметили, что один из постояльцев не дышит. Спустя некоторое время еще несколько обитателей частного центра пожаловались на плохое самочувствие. Их с признаками отравления отвезли в больницу.

Медикам не удалось спасти двух пациентов. Чем именно они могли отравиться, еще не ясно.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Следователи начали допрашивать персонал социального центра.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 23 ребенка пообедали в школьной столовой и оказались в больнице с отравлением. На недомогание пожаловались учащиеся с 1-го по 11-й классы. Предварительный диагноз у всех — ротавирусная инфекция.

ЖЗЛ
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