В России 23 ребенка пообедали в школьной столовой и оказались в больнице

Shot: 23 ребенка пообедали в школе в Красноярске и отравились

В Красноярске 23 ребенка пообедали в школьной столовой и оказались в больнице с отравлением. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, инфекция, предварительно, была в воде, которую пили дети в столовой. Также специалисты решили проверить молоко.

На недомогание пожаловались учащиеся с 1-го по 11-й классы. Предварительный диагноз у всех — ротавирусная инфекция. Двоих школьников госпитализировали.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Москве остановили работу школы № 1512 после заражения 30 детей норовирусом.

По словам детей, которые передают родители, они чувствовали странный вкус у воды в кулере. Взрослые попросили проверить поставщика и написали коллективное заявление в столичную прокуратуру.