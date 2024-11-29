В России директора социального центра задержали после отравления трех постояльцев

СК: директора социального центра на Алтае задержали после смерти трех человек

Начало событий в новости Три человека насмерть отравились в российском социальном центре

Задержан директор частного социального центра в Алтайском крае, где накануне насмерть отравились три человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Алтайскому краю.

Сейчас с председателем правления региональной общественной организации проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным СК, речь идет об учреждении, расположенном в селе Калистратиха Калманского района. Из социального центра с признаками отравления госпитализировали несколько постояльцев, которые пожаловались на плохое самочувствие. Троих отравившихся не удалось спасти.

Как уточняет Telegram-канал Shot, сейчас число пострадавших увеличилось до 21 человека. Трое из них находятся в реанимации.

