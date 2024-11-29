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15:14, 29 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыты перспективы актера Ефремова выйти из колонии условно-досрочно

Актер Ефремов не получит УДО в 2024 году, его защита подаст прошение в 2025 году
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Ефремова выдвинули на роль Деда Мороза в колонии

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Актер Михаил Ефремов не получит условно-досрочное освобождение (УДО) из колонии в 2024 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Адвокаты артиста будут подавать прошение уже в следующем году. Ефремову дали понять, что на УДО ему пока не стоит рассчитывать в связи с недавними беспочвенными публикациями о его якобы плохом состоянии здоровья. Медицинское обследование показало, что артист в норме, никаких отклонений у него не выявлено.

К тому Ефремов не так давно получил очередной выговор за поведение, что также может отразиться на его перспективы на УДО.

Ранее актеру предоставили шанс «улучшить свое личное дело» участием в новогоднем празднике. Администрация колонии рассматривает Ефремова на роль Деда Мороза.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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