Ефремова выдвинули на роль Деда Мороза в колонии

Mash: Михаил Ефремов может сыграть Деда Мороза на новогоднем празднике в колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за трагическое ДТП, может исполнить роль Деда Мороза на новогоднем празднике в исправительной колонии №4 (ИК-4) в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, результаты медпроверки показали, что артист чувствует себя хорошо. «Отклонений от нормы нет. В здоровье. А вот в поведении есть — за это получил очередной выговор», — говорится в сообщении.

Отмечается, что актеру предоставили шанс «улучшить свое личное дело» участием в новогоднем празднике. Администрация колонии рассматривает Ефремова на роль Деда Мороза, уточняет канал.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов может отметить Новый год на воле. Отмечалось, что возможность выйти из колонии по УДО появилась у актера из-за серьезного обострения хронической обструктивной болезни легких.