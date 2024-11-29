Раскрыты траты россиян на украшение квартиры к Новому году

«Лемана ПРО»: в среднем россияне тратят на новогодний декор 3-5 тысяч рублей

В 2024 году россияне в среднем тратят на покупку новогоднего декора для дома три-пять тысяч рублей без учета мелких точечных покупок. Соответствующую сумму «Ленте.ру» раскрыли специалисты сети гипермаркетов «Лемана ПРО».

По информации экспертов, на старте сезона покупатели обычно выбирают товары в диапазоне от одной до трех тысяч рублей. Наибольшей популярностью у россиян в этот период пользуются световые фигуры, сувениры и декоративные диодные фонари. Специалисты объяснили такой выбор опасениями граждан насчет возможного дефицита товаров перед праздниками.

«Самыми популярными товарами остаются искусственные ели, елочные игрушки, декоративные фигурки и гирлянды. Цены на основные категории выросли в пределах инфляции (8-10 процентов). Однако средняя стоимость товаров выросла до 14 процентов из-за растущего спроса на качественные и уникальные украшения», — поделились информацией эксперты.

Ранее в ноябре россиянам посоветовали приобретать живую новогоднюю елку за пару дней до праздника.