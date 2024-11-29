Расправу над российским коммерсантом на глазах у дочери раскрыли спустя 23 года

СК раскрыл убийство коммерсанта с «Лужников» и ограбление его семьи в 2001 году

Следователи раскрыли уголовное дело о нападении на семейную пару на востоке Москвы спустя 23 года и задержали подозреваемого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, все произошло утром 20 мая 2001 года. В квартиру дома, расположенного по улице Новокосинская, ворвались двое мужчин — они избили семейную пару на глазах у маленькой дочери, похитили деньги и имущество потерпевших, а затем скрылись с места преступления. Глава семейства не выжил.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство из корыстных побуждений») УК РФ, но установить злоумышленников не удалось. Спустя 23 года силовики задержали подозреваемого — им оказался 43-летний местный житель.

Ранее потерпевшая женщина опознала его как причастное к преступлению лицо. Второго злоумышленника ищут.

Как уточняет «МК», речь идет о расправе над коммерсантом с вещевого рынка «Лужники», который вместе с супругой поставлял в столицу одежду из Китая. Из их квартиры преступники похитили золотые украшения на общую сумму 120 тысяч рублей, валюту, два мобильных телефона, куртку и норковую шубу.

Ранее в Екатеринбурге следователи раскрыли дело о расправе над двумя девочками-подростками, совершенной 30 лет назад.