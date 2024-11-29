Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 29 ноября 2024Силовые структуры

Расправу над российским коммерсантом на глазах у дочери раскрыли спустя 23 года

СК раскрыл убийство коммерсанта с «Лужников» и ограбление его семьи в 2001 году
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Следователи раскрыли уголовное дело о нападении на семейную пару на востоке Москвы спустя 23 года и задержали подозреваемого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, все произошло утром 20 мая 2001 года. В квартиру дома, расположенного по улице Новокосинская, ворвались двое мужчин — они избили семейную пару на глазах у маленькой дочери, похитили деньги и имущество потерпевших, а затем скрылись с места преступления. Глава семейства не выжил.

Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство из корыстных побуждений») УК РФ, но установить злоумышленников не удалось. Спустя 23 года силовики задержали подозреваемого — им оказался 43-летний местный житель.

Ранее потерпевшая женщина опознала его как причастное к преступлению лицо. Второго злоумышленника ищут.

Как уточняет «МК», речь идет о расправе над коммерсантом с вещевого рынка «Лужники», который вместе с супругой поставлял в столицу одежду из Китая. Из их квартиры преступники похитили золотые украшения на общую сумму 120 тысяч рублей, валюту, два мобильных телефона, куртку и норковую шубу.

Ранее в Екатеринбурге следователи раскрыли дело о расправе над двумя девочками-подростками, совершенной 30 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о повторении сценария «Азовстали» в Часовом Яре

      Жителей российского города предупредили о звуках взрывов из-за БПЛА

      Диетолог предостерег некоторых людей от овсянки

      В Финляндии сообщили о скорых митингах за открытие границы с Россией

      В Европе испугались спецпосланника Трампа по Украине

      Разыскиваемого ФБР российского программиста будут судит в Калининграде

      Соловьев призвал изгнать бесов из Екатеринбурга

      В МИД рассказали об итогах вмешательства Запада в дела Южного Кавказа

      Раскрыты подробности об арестованном за избиение российского подростка отчиме-изверге

      Фитнес-тренер назвал эффективное упражнение для укрепления тазобедренного сустава

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше