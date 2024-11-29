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09:17, 29 ноября 2024Интернет и СМИ

Рестораны Львова собрались закрываться из-за действий военкомов

Forbes: 50 ресторанов Львова закрылись из-за военкомов и бегства украинцев в ЕС
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jay Wennington / Unsplash

50 ресторанов во Львове готовятся к закрытию, годом ранее ровно столько же заведений объявило о завершении деятельности. Причинами упадка в гастростолице Украины называют деятельность сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата) по отлову граждан для насильной мобилизации, а также бегство украинцев в Евросоюз, пишет Forbes.ua.

Издание уточняет, что жители города, которые не хотят участвовать в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), боятся выходить на улицу и встретить военкомов, которые устраивают рейды в том числе по заведениям общепита. Спрос на рестораны также падает из-за выезда граждан из страны.

Список из 50 заведений, готовящихся к закрытию, предоставил совладелец ресторанного холдинга !Fest Юрко Назарук. Он заблюрил названия ресторанов, поскольку, по его словам, «некоторые владельцы пока не говорят об остроте ситуации даже сотрудникам».

Ранее депутат Рады Владимир Олейник допустил возможный поход ВСУ на Киев против президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, это может произойти, когда степень недовольства в украинской армии достигнет критической отметки.

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