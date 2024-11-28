На Украине допустили возможный поход ВСУ на Киев против Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: ВСУ могут пойти на Киев, чтобы сместить Зеленского

Украинские военные осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик, выйти из которого можно лишь с помощью переговоров. Когда степень недовольства в украинской армии достигнет критической отметки, командиры могут выступить против президента Украины Владимира Зеленского, сняться с позиций и пойти военным маршем на Киев. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Может наступить переломный момент, когда какие-то подразделения, понимая, что надо спасать уже не Украину и не Зеленского, а собственные жизни, могут отказаться выполнять приказы и даже пойти на Киев, поскольку главный враг там. Командиры, принявшие такое решение, могут иметь политическую перспективу», — заявил Олейник.

По его словам, когда в стране «идет беспредел власти», военные в глазах населения могут стать защитниками. Однако, отмечает экс-депутат Рады, перехватить власть на Украине военные смогли бы, но удержать ее без финансов невозможно. Для этого, как считает Олейник, понадобится поддержка спецслужб Запада.

«Переговоры на эту тему могут вестись с [экс-главкомом ВСУ Валерием] Залужным, который еще пользуется авторитетом в армии», — заключил Олейник.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что простые украинцы недовольны Зеленским, потому что связывают с ним силовую мобилизацию со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).