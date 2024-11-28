Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:28, 28 ноября 2024Бывший СССР

На Украине допустили возможный поход ВСУ на Киев против Зеленского

Экс-депутат Рады Олейник: ВСУ могут пойти на Киев, чтобы сместить Зеленского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Globallookpress.com

Украинские военные осознают, что конфликт с Россией зашел в тупик, выйти из которого можно лишь с помощью переговоров. Когда степень недовольства в украинской армии достигнет критической отметки, командиры могут выступить против президента Украины Владимира Зеленского, сняться с позиций и пойти военным маршем на Киев. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

«Может наступить переломный момент, когда какие-то подразделения, понимая, что надо спасать уже не Украину и не Зеленского, а собственные жизни, могут отказаться выполнять приказы и даже пойти на Киев, поскольку главный враг там. Командиры, принявшие такое решение, могут иметь политическую перспективу», — заявил Олейник.

По его словам, когда в стране «идет беспредел власти», военные в глазах населения могут стать защитниками. Однако, отмечает экс-депутат Рады, перехватить власть на Украине военные смогли бы, но удержать ее без финансов невозможно. Для этого, как считает Олейник, понадобится поддержка спецслужб Запада.

«Переговоры на эту тему могут вестись с [экс-главкомом ВСУ Валерием] Залужным, который еще пользуется авторитетом в армии», — заключил Олейник.

Ранее экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявлял, что простые украинцы недовольны Зеленским, потому что связывают с ним силовую мобилизацию со стороны территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия нанесла массированный удар по энергообъектам Украины. По всей территории страны было запущено более 100 ракет

      Найдено видео с призывающим готовиться к худшему Жириновским

      В российском магазине в продаже нашли собранный детьми гуманитарный груз для бойцов СВО

      Нурмагомедов одной фразой оценил признание Макгрегора виновным по делу об изнасиловании

      Перебегавшая дорогу в неположенном месте россиянка ударила гаишника и попала под статью

      Часть жителей российского города начали эвакуировать из-за падения обломков БПЛА

      Депутат Рады сравнил Киев с Берлином 1945-го из-за готовящегося контрнаступления

      В российском городе провалилась земля

      Во Франции испугались исключения Европы и Украины из мирных переговоров

      Пропавший российский школьник почти два дня прожил за коробками магазине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше