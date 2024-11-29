Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 29 ноября 2024Мир

Россия отвергла необходимость расследования ОЗХО на Украине

Постпред Тарабрин: Россия не видит необходимости в расследовании ОЗХО на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Отрошко / РИА Новости

Россия не видит необходимости в расследовании возможного применения Украиной химоружия под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает ТАСС.

Постпред указал на то, что российская сторона отвергает необходимость расследования, так как не намерена «подвергать опасности жизнь и здоровье международных экспертов в условиях весьма интенсивного использования на линии боевого соприкосновения различных средств поражения».

Тарабрин подчеркнул, что Москва проводит собственные расследования предполагаемого применения химоружия в соответствии с конвенцией о его запрещении. По его словам, Россия «обладает достаточной экспертизой для выявления фактов применения химического оружия».

26 ноября Тарабрин сообщил, что представители России не смогли вернуть место от восточной группы стран в Исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме рассказали о новых правилах получения брони от мобилизации

      Экс-президент Абхазии связал помощь России со стабильностью

      Россиянам назвали плюсы и минусы искусственной новогодней елки

      В Польше обиделись на приведенный факт об освобождении Варшавы Красной армией

      Назван лидер на рынке ИИ-смартфонов

      Россия отвергла необходимость расследования ОЗХО на Украине

      Пассажирка пожаловалась на «бесчеловечный» досмотр со снятием штанов в аэропорту

      Бен Аффлек покормил бездомных со своей бывшей женой

      Раскрыта загадка исчезнувшего угонщика самолетов с 200 тысячами долларов

      Россия объявила в розыск журналиста-иноагента по уголовной статье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше