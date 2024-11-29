Россия отвергла необходимость расследования ОЗХО на Украине

Постпред Тарабрин: Россия не видит необходимости в расследовании ОЗХО на Украине

Россия не видит необходимости в расследовании возможного применения Украиной химоружия под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает ТАСС.

Постпред указал на то, что российская сторона отвергает необходимость расследования, так как не намерена «подвергать опасности жизнь и здоровье международных экспертов в условиях весьма интенсивного использования на линии боевого соприкосновения различных средств поражения».

Тарабрин подчеркнул, что Москва проводит собственные расследования предполагаемого применения химоружия в соответствии с конвенцией о его запрещении. По его словам, Россия «обладает достаточной экспертизой для выявления фактов применения химического оружия».

26 ноября Тарабрин сообщил, что представители России не смогли вернуть место от восточной группы стран в Исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы.