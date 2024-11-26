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18:28, 26 ноября 2024Мир

Россия не смогла получить место в совете ОЗХО

Россия не смогла вернуть место в исполнительном совете ОЗХО на 2025-2027 годы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Szilas / Wikimedia Commons

Представители России не смогли вернуть место от восточной группы стран в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2025-2027 годы. Об этом стало известно в ходе голосования в рамках 29-й Конференции государств-членов организации, трансляция мероприятия доступна на официальном сайте ОЗХО.

«На долю России приходится практически 37 процентов всех объявленных и подлежащих инспекциям со стороны ОЗХО объектов в Восточной Европе. В этом отношении Россия — безусловный лидер в регионе», — выступил с заявлением после подведения итогов голосования постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. По его словам, Чехия и Северная Македония, которые все же получили место в исполсовете, продвигали свою кандидатуру с использованием антироссийской риторики, «и это очень показательно».

По итогам голосования Россия получила 56 голосов, в то время как Чехия и Северная Македония получили 86 и 128 голосов соответственно.

Ранее постоянный представитель при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин сообщил, что Россия передала Организации по запрещению химического оружия результаты расследования случаев применения Украиной химоружия

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